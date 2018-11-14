Ученые из Пенсильванского университета подтвердили, что частичный отказ от социальных сетей снижает чувство одиночества и симптомы депрессии. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в издании Journal of Social and Clinical Psychology, передает RTVI.

В декабре 2017 года глава отдела разработок Facebook предположил, что активное использование соцсетей может быть связано с изменением эмоционального состояния, а также с чувством одиночества и симптомами депрессии.

Ученые из Пенсильванского университета под руководством Мелиссы Хант решили проверить это предположение и провели исследование, в котором участвовали 143 студента — активные пользователи соцсетей.

Перед началом эксперимента его участники прошли опрос, чтобы ученые смогли оценить их чувства одиночества, тревоги, а также симптомы депрессии. Затем их разделили на две группы. Одной группе разрешили пользоваться фейсбуком, инстаграмом и снэпчатом как обычно, а другой — заходить в каждую из сетей на десять минут в день, ограничив таким образом суточное время виртуального общения до получаса.

Время использования соцсетей оценивали с помощью информации суточного расхода батареи смартфона, в которой указано, сколько времени было потрачено на каждое из установленных приложений.

Ученые установили, что у студентов, которые частично отказались от соцсетей, снизилось чувство одиночества и симптомы депрессии. При этом исследователи заметили, что в обеих группах снизился уровень страха пропустить что-то интересное и важное, также известный как синдром упущенной выгоды.

В заключении эксперты отметили, что к результатам исследования стоит относиться со скепсисом, поскольку в эксперименте участвовала небольшая группа людей, а ученые рассматривали лишь мобильные приложения, не учитывая возможное использования компьютеров или других устройств.

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