Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду посла Беларуси в Баку Геннадия Ахрамовича, сообщает сайт главы государства.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду посла Беларуси в Баку Геннадия Ахрамовича, сообщает сайт главы государства.
Дата: 2018/11/14 12:07
Раздел: Новость
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