Благодарные за освобождение из плена террористов ИГ жители сирийской провинции Сувейда на официальном приеме у президента Сирии Башара Асада подняли его на плечах, передает РИА Новости.

Асад встретился с освобожденными и их семьями во вторник. Боевики ИГ удерживали их более трех месяцев.

На опубликованном газетой Al-Watan видеоролике видно, как несколько мужчин поднимают Асада, а один из них сажает его себе на плечи под улюлюканье женщин. При этом Асад чуть задевает головой люстру.

Затем собравшиеся скандируют слоганы в поддержку Асада и Сирии.

На другом видео показано, как один из представителей общины Сувейды предложил Асаду арабский кофе. После того как президент выпил чашку и отдал ее, чашечку разбили о пол согласно арабской традиции. Это видео опубликовано пресс-службой президента, в отличие от ролика с поднятием Асада на плечи.

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