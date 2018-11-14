Шахта Баба вошел в тройку самых лучших и популярных у туристов Дедов Морозов стран СНГ и Грузии зимой 2018 — 2019 года, отмечает аналитическое агентство ТурСтат.

«В первую тройку наиболее популярных у туристов Дедов Морозов стран СНГ и Грузии вошли Дзед Мароз (Беларусь), Аяз Ата (Казахстан) и Шахта Баба (Азербайджан)», — указывает агентство.

В первую десятку также входят Каханд Папа (Армения), Корбобо (Узбекистан), Мош Крэчун (Молдова), Аяз Ата (Кыргызстан), Бобои Барфи (Таджикистан), Аяз Баба (Туркменистан) и Товлис Папа (Грузия).

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