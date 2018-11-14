12 ноября в отделение «Кумайри» полиции Гюмри поступил звонок, что двое граждан в одном из домов по улице Мазманяна громко ругаются, спорят и избивают друг друга. Полиция выяснила, что это были военнослужащие 102-й российской военной базы, телефонист 21-го артиллерийского дивизиона, другой – один из водителей той же военной базы.

Из пресс-службы полиции сообщили следующую информацию: «12 ноября в 3:00 в полицию поступил звонок. Сообщалось, что в одном из домов на улице Мазманяна происходит драка иностранных граждан. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится расследование». Молодые военнослужащие были в нетрезвом состоянии, ночью они подняли такой шум, что сосед со второго этажа постучал в дверь, пытаясь призвать их к порядку. Однако, последние вместо того, чтобы успокоиться, избили соседа. И он для того, чтобы урезонить дерущихся российских военнослужащих, вынужденно обратился в полицию.

Minval.az