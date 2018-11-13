Одиннадцать стран НАТО увеличили военные расходы до двух процентов ВВП. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Ситуация смешанная, но она гораздо лучше, чем три года назад, когда достижение цели в два процента от ВВП обеспечили три члена альянса, а теперь еще восемь союзников», — передает его слова агентство. Столтенберг отметил, что государства перестали сокращать военные расходы. В то же время он признал, что «крайне трудно получить политическую поддержку» от участников альянса.

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