Заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Государственной Думы России Юрий Швыткин прокомментировал высказывания исполняющего обязанности министра обороны Армении Давида Тонояна о роли России в обеспечении безопасности Армении.

По словам депутата, Россия в случае военной агрессии готова обеспечить безопасность Армении.

«Армения является членом ОДКБ. С этой страной нас связывают теплые, конструктивные отношения, в том числе в военно-технической сфере. Не говоря уже о том, что российский и армянский народы являются братскими. Мы совместно несем ответственность за обеспечение безопасности всех государств ОДКБ и готовы противостоять любой угрозе, откуда бы она ни исходила», — цитирует Юрия Швыткина «Федеральное Агентство Новостей».

Накануне исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян на пресс-конференции в Ереване заявил, что Вооруженные силы России и российские пограничники играют важную роль в обеспечении безопасности Армении.

Minval.az