Решение госдепа США объявить награду за содействие в поимке трех лидеров террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) является игрой, которую Анкара не примет, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Как сообщил на прошлой неделе заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер, госдеп назначил вознаграждение в размере от 3 до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет поимке лидеров РПК Мурата Карайылана, Джемиля Байыка и Дурана Калкана.

«Шаг США по наградам за трех главарей РПК является запоздалым. Мы затронули и этот вопрос на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Париже. Мы расцениваем это как игру, чтобы узаконить утверждения о том, что PПK и YPG являются отдельными организациями. Мы, конечно, не купимся на это», — цитирует газета Hurriyet слова Эрдогана, сказанные турецким журналистам на борту самолета из Парижа.

По его словам, лидеры РПК и YPG признают, что на самом деле эти организации не различаются, и США «должны осознать этот факт».

Как отметил Эрдоган, он также обсудил с Трампом дело турецкого Halkbank, судебный процесс по которому проходил в США. Турция добивается того, чтобы по отношению к Halkbank не налагался штраф за нарушение режима санкций против Ирана, а бывший заместитель гендиректора Halkbank Хакан Атилла был отправлен из США в Турцию для отбывания тюремного срока на родине.

Minval.az