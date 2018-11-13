На основе иска посольства Армении в Германии решением Берлинского суда был отложен показ на телеканале MDR документального фильма «Крестные отцы в Германии: армянская мафия и воры в законе», назначенный на 7 ноября.

Демонстрация фильма была отложена за несколько часов до эфира. Вместо 30-минутного документального фильма по телевидению был показан 7-минутный видеорепортаж о деятельности в Германии «армянской мафии» и ее разоблачении со стороны правоохранительных органов.

Ставшее причиной дипломатической напряженности между Арменией и Германией совместное журналистское расследование телеканала MDR и журнала Der Spiegel также было упомянуто в репортаже.

Газета «Шпигель» и телекомпания Mitteldeutscher Rundfunk провели независимое журналистское расследование об «армянской мафии» в Германии и ее связях с «ворами в законе». В материалах расследования упоминается посол Армении в Германии Ашот Смбатян, который, по некоторым данным, связан с армянскими преступными группировками.

По данным немецких СМИ, Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) совместно с земельными полицейскими ведомствами Германии в течение трех лет проводит засекреченную операцию по розыску и задержанию представителей армянских ОПГ и «воров в законе». В расследовании немецким правоохранителям оказывают поддержку федеральная разведслужба BND и Европол. В связи с данными о сращивании криминальных структур с властями Армении BKA не рекомендовало участникам расследования принимать помощь дипломатической миссии Армении в Германии.

Ашот Смбатян отрицает свою связь с мафией и назвал эти обвинения в свой адрес абсурдом, потребовал от журналистов опровержения и подал в суд на телеканал. После этого суд Берлина запретил газете «Шпигель» и телекомпании Mitteldeutscher Rundfunk распространять необоснованные высказывания в адрес посла Армении в Германии Ашота Смбатяна.

Согласно вердикту, данным СМИ «запрещено дословно или же в смысловом контексте утверждать или распространять необоснованные высказывания в адрес истца». За любое нарушение решения суда данным масс-медиа грозит штраф в размере до 250 тысяч евро, или же дисциплинарный арест ответчиков в лице представителей компаний сроком до 6 месяцев.

Minval.az