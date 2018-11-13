Международная правозащитная организация Amnesty International лишила государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи своей высшей награды «Посланник совести». Она получила награду «Посланник совести» в 2009 году. Об этом сообщается на сайте организации.

Генеральный секретарь Amnesty International Куми Найду заявил, что Аун Сан Су Чжи «не использовала свой политический и моральный авторитет», чтобы остановить геноцид мусульман-рохинджа, который санкционировало военное руководство Мьянмы.

Гражданское правительство Мьянмы не контролирует военных. Но, как пишет Amnesty International, администрация Аун Сан Су Чжи разжигала ненависть к рохинджа, отрицала обвинения в их геноциде и препятствовала международному расследованию нарушений.

Minval.az