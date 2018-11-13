С начала осени в водах Японии найдены 89 рыболовецких шхун, которые, возможно, приплыли из КНДР. Об этом сообщает издание Japan News со ссылкой на данные национальной береговой охраны.

В лодках обнаружили тела 12 погибших рыбаков. Отмечается, что в прошлом году за этот же период было найдено всего 59 судов. Предположительно, они также приплыли из Северной Кореи.

В Японии предположили, что увеличение числа лодок связано с попытками Пхеньяна активизировать рыболовецкий промысел с целью заработать на контрабандной продаже морепродуктов больше иностранной валюты.

Международные санкции, введенные против КНДР, в частности, предусматривают запрет на легальные закупки морепродуктов у страны.

Minval.az