Американский создатель комиксов Стэн Ли умер в понедельник в США в возрасте 95 лет. Об этом сообщил новостной портал TMZ со ссылкой на информацию, поступившую от дочери.

По ее словам, Ли был доставлен утром в понедельник на машине скорой помощи в одну из больниц в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где скончался.

В феврале он был госпитализирован из-за проблем с сердцем и дыханием. До этого он несколько раз отменял публичные мероприятия со своим участием из-за проблем со здоровьем.

Писатель, редактор и сценарист Стэн Ли известен как создатель комиксов, в том числе про «Человека-паука» (Spider-Man), «Людей-Икс» (X-Men), «Железного человека» (Iron Man). Он работал главным редактором, издателем, а впоследствии занимал пост председателя совета директоров американской компании Marvel Comics.

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