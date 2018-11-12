Власти Польши заявили, что не пропустили в страну для участия в торжествах по поводу 100-летия независимости «неофашистов и сторонников идеологии Степана Бандеры». Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на TVP Info.

По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарина, Агентство внутренней безопасности передало пограничникам данные на 400 участников ультраправых и неофашистских группировок, а также организаций, которые «прославляют идеологию Степана Бандеры». Большинству не позволили въехать в страну для участия в марше независимости в Варшаве.

«Среди тех, кого не допустили в Польшу, были граждане Швеции и России», — сказал Жарин.

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