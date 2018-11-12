Официальный Баку призывает и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна отказаться от голословных заявлений и перейти к действенным шагам для урегулирования карабахского конфликта.

«Обращение к международным форумам и разговоры о мире и лучшем будущем – это, конечно же, хорошо. Но самое главное – не заявлять голословно, а действовать в соответствии с тем, что было сказано», — заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Азербайджана Л.Абдуллаева, комментируя выступление Н.Пашиняна на Парижском мирном форуме.

«Для Армении все равно нет иного выбора, кроме как вывести свои войска с азербайджанских земель, уважать наши границы и тем самым восстановить мир и стабильность в регионе»,- отметила Л.Абдуллаева она.

Minval.az