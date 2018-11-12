Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабившили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», заявила, что получила телефонные сообщения с угрозой убийства ее детей.

«За последние дни — 9, 10, 11 ноября — в отношении моих детей Теймураза и Кетеван и лично в мой адрес посредством смс звуковых сообщений была осуществлена угроза о лишении жизни», — заявила Зурабишвили на чрезвычайном брифинге в понедельник.

У Саломе Зурабишвили двое детей – сын Теймураз и дочь Кетеван, которые выросли в Париже — там же, где родилась и выросла их мать. Теймуразу – 32 года, Кетеван же младше него.

Minval.az