Исполняющий обязанности главного тренера мадридского «Реала» Сантьяго Солари в ближайшее время будет утверждён в качестве наставника.

Солари будет главным тренером «Реала» как минимум до конца года, сообщает Marca.

Согласно регламенту чемпионата Испании, клубам нельзя иметь во главе команд исполняющих обязанности главного тренера. Солари принял руководство «Реалом» 29 октября, поэтому новый главный тренер должен быть назначен до 11 ноября.

Под руководством Солари «Реал» выиграл три матча с общей разницей мячей 11:0. Результаты команды устроили президента Флорентино Переса, и он позволит специалисту стать главным тренером команды.

Minval.az