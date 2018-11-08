Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 ноября.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

Ночью и утром на некоторых территориях осадки примут интенсивный ливневый характер. Будет преобладать северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 8-10, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

9 ноября в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако в Лянкяран-Астаринской зоне возможны переменные осадки, которые местами могут принять интенсивный характер. Утром на некоторых территориях будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 7-11, днем 13-18 градусов тепла, в горах ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет 4-9 градусов тепла.

Министерство предупреждает, что переменные осадки в Баку и на Абшеронском полуострове продолжатся до второй половины дня 9 ноября.

Ночью и утром на отдельных территориях осадки могут перейти в ливень.

Minval.az