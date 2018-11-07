Американский непобеждённый боксёр Флойд Мейвезер заявил, что российский боец смешанного стиля чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сможет заработать значительно больше, если согласится на бой с ним, нежели с кем-то другим.

«Дана Уайт — отличный парень, но он не может знать, что произойдёт в будущем. Поэтому всё зависит от Нурмагомедова. Он может продолжать зарабатывать $3—4 млн, а может устроить бой со мной и получить намного больше!» — цитирует CNN Мейвезера.

Как напомнил боксёр, ранее глава UFC заявлял, что поединков по правилам бокса у бойцов промоушена не будет, а в итоге бой с Конором Макгрегором состоялся.

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