Наверное, для нового руководства Армении нужно время для всестороннего изучения процесса урегулирования конфликта, заявил Trend министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, отвечая на вопрос, можно ли ожидать каких-либо перемен в процессе урегулирования конфликта от нового политического руководства Армении.

По словам министра, в ходе встречи, проведенной с президентом Азербайджана в рамках визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион, состоялся обмен мнениями по нынешнему состоянию и перспективам процесса урегулирования конфликта.

«В последнее время мировое сообщество чаще озвучивает конкретные послания о последствиях нерешенности конфликта для региона, в частности для Армении, и, наоборот, о развитии, которое принесет этой стране решение конфликта. Думаю, что в этом контексте отношение нынешнего руководства Армении, возвращение к конструктивным и результативным переговорам было бы шагом, предпринятым по созданию условий для мира, о котором они говорят», — отметил Мамедъяров.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что очень важно, чтобы Армения поняла важность налаживания отношений с Азербайджаном на основе уважения и поддержки территориальной целостности в рамках суверенитета и международно признанных границ, на нормах и принципах международного права для того, чтобы завершить в последующие годы необоснованно затянувшийся на десятилетия переговорный процесс.

Minval.az