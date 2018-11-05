«В этом году от импорта товаров Госкомитет таможни перечислил в бюджет дополнительно 1 миллиард манатов. Но мы не повышали тарифы и пошлины, так за счет чего поступило в бюджет такое большое количество денег?».

Об этом заявил в парламенте депутат Вахид Ахмедов.

Парламентарий связал это с кадровой политикой, проведенной в Таможенном комитете:

«В результате мер по предотвращению коррупции на таможне в госбюджет поступило дополнительно 1 миллиард манатов. Азербайджан уже на протяжении 27 лет является независимым государством. Если бы ежегодно поступал 1 миллиард, то за этот период только в сфере таможни было бы получено 27 миллиардов манатов. Но такая сумма только сейчас поступает в госбюджет. Правоохранительные органы должны расследовать, кто ранее присваивал деньги. Отмему, что в Азербайджане очень большой объем теневой экономики. Я не хочу обнародовать цифры. Должна быть проделана серьезная работа для ее ликвидации».

В.Ахмедов коснулся и вопроса госдолга. Он отметил, что кредиты, взятые различными ведомствами под государственную гарантию, должны быть возвращены этими же ведомствами.

«Если ты взял кредит, то будь добр выплати его вовремя. Не нужно перекидывать ответственность на государство и Минфин. Поэтому считаю, что в этой сфере должны быть обеспечены прозрачность и строгий контроль. Нельзя всем выдавать кредиты под государственные гарантии», — цитирует его Qafqazinfo.

Minval.az