Пресс-служба сборной Англии по футболу официально объявила о возвращении в состав национальной команды нападающего «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни.

Сообщается, что 33-летний форвард, завершивший выступления за сборную в 2016 году, вернётся в команду, чтобы принять участие в матче с США.

На данный момент в активе Руни 119 матчей и 53 гола за сборную. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Матч сборных Англии и США запланирован на 15 ноября и пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Minval.az