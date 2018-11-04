Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, назвал маловероятным проведение боя с 41-летним боксером Флойдом Мейвезером по правилам MMA.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт заявил, что боя по правилам бокса не будет.

«Я не думаю, что хоть какая-то атлетическая комиссия разрешит проведение этого боя по правилам MMA. Это будет незаконно. Это будет добровольное непредумышленное убийство.

Хабиб большой. Когда он будет боксировать, то закроет его своим телом и измотает его. Я уверен на сто процентов, что Хабиб может победить.

Думаю, Флойд просто хочет быть актуальным. Он не сможет сделать ничего против Хабиба», — приводит слова Абдель-Азиза TMZ.

Minval.az