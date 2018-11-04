Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал возможное проведение поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером — младшим.

«На мой взгляд, это просто очередная попытка вброса информации. Хабиб и Флойд во многом делают это для самопиара», — заявил Тищенко в интервью RT.

Он также выразил мнение, что подобные поединки наносят вред профессиональному спорту.

«Когда на ринге встречаются представители разных видов, очевидно, что победу одержит тот, на чьей территории проходит бой. Выходит, здесь совсем нет спортивной составляющей. Хотя Мейвейзеру в его профессиональный рекорд записали победу над Конором Макгрегором», — добавил прославленный спортсмен.

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