Власти Дагестана намерены наградить чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». Его отец Абдулманап получит медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан». Об этом сообщил врио министра по физической культуре и спорту региона Магомед Магомедов.

«Как только Абдулманап вернётся, Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы будут приглашены главой республики, их будут чествовать как чествовали наших чемпионов мира», — передаёт слова министра ТАСС.

«За заслуги перед Республикой Дагестан» — высшая награда республики. Её вручают за выдающиеся достижения в социально-экономическом развитии республики, а также за достижения в области науки, культуры и спорта.

Minval.az