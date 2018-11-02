Азербайджанский боксер Фариз Мамедов, завершивший карьеру два года назад, решил вернуться на ринг и провести грандиозный бой в Ереване. Об этом сообщил известный промоутер, вице-президент Федерации бокса Московской области Алексей Титов.

По его словам, Мамедов хочет сразиться в столице Армении с боксером Давидом Аванесяном, представляющим Россию.

«Мне, как промоутеру, интересны только грандиозные и масштабные события, которые вызвали бы интерес у публики и которые дали бы что-то новое нашим странам, странам бывшего Советского Союза. И один из таких возможных боев – это бой Фариза Мамедова, первого профессионального боксера Азербайджана, который два года назад уже завершил свою профессиональную карьеру, но он готов вернуться на ринг ради большого события. Мы с ним обсуждали его выход на ринг снова и мы хотим провести поединок именно в Ереване.

Фариз – настоящий воин, настоящий патриот своей страны — Азербайджана. Он хочет боя с Давидом Аванесяном, потому что они уже договаривались, но по каким-то причинам бой этот не состоялся. Хотим организовать этот бой в следующем году. Если по каким-то причинам Давид Аванесян не согласится, мы найдем другого достойного представителя Армении в весе Фариза, и сможем организовать поединок именно в Ереване», — рассказал Титов.

Minval.az