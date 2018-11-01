1 ноября в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) состоялось открытие «библиотеки 24/7».

Принимающий участие на открытии библиотеки министр образования Джейхун Байрамов, был проинформирован о том, что первая библиотека в стране, которая будет функционировать 7/24 (7 дней в неделю и 24 часа в сутки), оснащена соответствующими стандартам системами освещения и вентиляции, современным программным обеспечением, высокоскоростным фибероптическим интернетом и новейшими компьютерами.

От сюда имеется выход к ресурсам ведущих библиотек мира, таких как «Oxford University», «Cambridge University», «The MIT», «Duke University», ECONBIZ, JSTOR, «Duke University Press», а также к базам данных EBSCO.

Студенты могут пользоваться электронной базой Национальной Библиотеки имени М.Ф.Ахундова, состоящей из 60 тысяч книг, 140 тысяч газет и журналов и 15 тысяч диссертаций. Также пользователи получат доступ к информационно-аналитической платформе «Web of Science», состоящей из 126 626 тысяч статей. Библиотека одновременно может вмещать 104 студента и обеспечивать выход к свыше 760 тысячам электронным ресурсам.

Затем гости ознакомились с центром «UNEC Extern», оснащенный новейшими технологиями. Было отмечено, что среди преимуществ центра, разработанного на основе опыта ведущих университетов мира — подключение к онлайн-урокам из любого места, возможность задавать учителю вопрос для глубокого освоения темы, участвовать в дискуссиях, свободный доступ к видеобазе уроков и возможность их повторного просмотра.

Также было отмечено, что в «UNEC Extern» будут преподавать местные и иностранные профессора и преподаватели. Центр состоит их 6 учебных студий, 12 административных и 1 комнаты для дискуссий. В студиях установлено электронное кресло, специальная сенсорная доска, HD камера и акустические оборудования.

В одной учебной студии одновременно можно обучать 500 студентов, а в течение дня 9-12 тысяч студентов.

Minval.az