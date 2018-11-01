Южнокорейское министерство по делам объединения сообщило, что представители Сеула и Пхеньяна проведут в пятницу переговоры о совместном проведении летней Олимпиады 2032 года, передает в среду агентство «Ренхап».

«Встреча представителей пройдет в пятницу в миссии связи в Кэсоне», — приводит агентство выдержки из заявления министерства.

Темой встречи станет как возможное проведение двумя государствами Олимпийских игр в 2032 году, так и совместное участие Южной Кореи и КНДР в Олимпиаде 2020 года.

Ожидается, что Южную Корею на переговорах будет представлять замминистра спорта страны Ро Дэ Кан, а КНДР — заместитель министра спорта Вон Гиль У, отмечает «Ренхап».

Пхеньян и Сеул договорились о совместном проведении Олимпиады в 2032 году на встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре 2018 года.

Minval.az