В самом деле, перечислять ляпсусы Зурабишвили можно долго. В Грузии не простили, да и вряд ли простят ей попытку переложить на Грузию ответственность за агрессию России в августе 2008 года. Пугающую актуальность этим заявлениям, намеренно или нечаянно, придал глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев, который заявил, что победа оппозиция на выборах президента Грузии создаст условия для возвращения Саакашвили. По версии Косачева, которую он изложил в интервью РИА Новости, во втором туре речь пойдёт о столкновении курса действующей власти и курса оппозиции, ассоциирующей себя с предыдущим режимом. Напомнив, что в Грузии за президентом остается право на помилование, сенатор продолжил: «Не могу исключать, что именно это полномочие может оказаться востребованным в случае победы одного из кандидатов в отношении одного из бывших президентов, находящихся сейчас в бегах. А вот это будет иметь уже весьма неприятные последствия для внутригрузинских политических процессов в дальнейшем».

Выборы всегда «раскачивают» политическую ситуацию в стране — это аксиома. Грузия не стала исключением. «Грузинская мечта» рассчитывала на легкий успех уже в первом туре, но теперь планы и прогнозы приходится спешно пересматривать планы и прогнозы. Если по горячим следам завершения процедуры голосования Зурабишвили принимала поздравления, то затем полномасштабное празднование ее штаб вынужден был отменить и признать неизбежность второго тура. Сегодня эксперты уже заговорили о серьезном расколе в рядах самой «Грузинской мечты». По некоторым сведениям, Саломе Зурабишвили вообще пригрозила снять свою кандидатуру, а предоставленную охрану расценила чуть ли не как попытку ее контролировать. Как сообщает агентство «Ньюпост», Бидзина Иванишвили отчитал нескольких высокопоставленных чиновников. А формальным лидерам «Грузинской мечты» заявили, что «если во втором туре выборов Зурабишвили не выиграет убедительно, кое-кто окажется на политической свалке». Возвращение к власти Михаила Саакашвили из гипотетического допуска становится насущным прогнозом. А слова многих политиков из той же «Грузинской мечты», что поддержка кандидатуры Зурабишвили была серьезной ошибкой, вдруг зазвучали с пугающей актуальностью.

Дело даже не в том, как эта «поддержка» повлияет на шансы Саломе Зурабишвили во втором туре. Важно другое: судя по многим признакам, Россия вовсе не ограничивается такого рода заявлениями. Судя по многим косвенным признакам, нешуточные надежды возлагаются в первопрестольной на подпитку армянского сепаратизма в Джавахетии. Во всяком случае, накануне президентских выборов в Грузии, 15 октября 2018 года, ереванская газета «Иравунк» опубликовала обращение «Джавакхской диаспоры России». По мнению его авторов, «в армянонаселённом «Джавахке» (Джавахетии — Ред.) уже давно сложилась сложная ситуация когда необходимо решить ряд важных политических и социальных вопросов». И призывает соотечественников отдать голоса за тех кандидатов, в чьих предвыборных кампаниях есть приоритетные для «Джавакха» вопросы. И затем эти вопросы весьма подробно перечисляет.

Есть здесь, конечно, и «бесспорные» пункты: поддержка малого и среднего бизнеса, инвестции, рабочие места, школы, больницы и т.д. Но вместе с тем авторы обращения выдвигают и такие требования, как «децентрализация и предоставление Джавахку (краю Самцхе-Джавахетии) более широких прав на самоуправление», «установление на территории «Джавахка» демилитаризованной зоны», «включение как минимум одного представителя армянской общины Джавахка (края Самцхе-Джавахетии) в президентскую администрацию», «восстановление утраченных гражданств этническим армянам Джавахка и разрешение на двойное гражданство». Требуют расширить применение армянского языка, передать грузинской епархии армянской церкви целый список храмов и монастырей. Наконец, в числе требований — «прекращение политических преследований и аннулирование так называемых“чёрных списков” на въезд на территорию Грузии ряда армянских деятелей, обеспокоенных проблемами Джавахка» и «упразднение запрета на ввоз в край Самцхе-Джавахк армяноязычных учебников, литературы и прессы». В переводе: авторы обращения требуют предоставить армянским сепаратистам в самой Джавахетии и членам их «группы поддержки» в Ереване этакий карт-бланш и на вояжи по Джавахетии армянских провокаторов, и на деятельность местных, и на ввоз из Армении материалов понятного содержания.

Могло ли это обращение появиться без прямой «отмашки» Кремля — вопрос риторический. Тем более что Джавахетия — регион, имеющий ключевое стратегическое значение для Грузии, и не только для Грузии. Это и трубопроводы, и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, и многое другое. Более того, нетрудно заметить, что армянские провокаторы в Грузии регулярно устраивают властям Грузии этакие «проверки реакции», начиная от беспорядков в селе Гумбурдо и заканчивая манифестациями у «спорных церквей» уже в самом Тбилиси, который под шумок объявляют «армянским городом». Только вот…должной реакции на эти провокационные поползновения со стороны властей Грузии не последовало. Более того, в ходе своей предвыборной кампании Саломе Зурабишвили начала открыто заигрывать с армянскими националистами в Джавахетии и выступать с антитурецкими заявлениями, заодно обещая им и «восстановить гражданство», и даже взять в будущую президентскую администрацию одно представителя местной армянской общины.

Впрочем, удалось ли ей заручиться безоговорочной поддержкой в той же Джавахетии, вопрос открытый. Да, за нее проголосовали 60% местных избирателей, но дело сопровождалось нападениями и избиениями сторонников Григола Вашадзе, кандидата от партии Саакашвили — ЕНД. Так что насколько «чистой» был региональный успех Зурабишвили — вопрос открытый.

Только вот куда важнее другое. Даже начинающим политикам было понятно, что, во-первых, жители Джавахетии с армянским гражданством за нее все равно не смогут проголосовать. А во-вторых, речь идет не о социальном недовольстве, а об инспирированном извне сепаратизме. В ответ на который любые попытки заигрывания воспринимаются как слабость. И только разжигают стремление «дожать». И что же — госпожа Зурабишвили добросовестно заблуждалась и не понимала, что вознамерилась метать бисер перед не самой подходящей для этого аудиторией? Или же просто действовала по подсказке Москвы? Если вспомнить, как бойко использовала Россия в Международном суде против Грузии цитаты из книги недавней фаворитки партии власти на президентских выборах, то эту версию по крайней мере стоит высказать вслух.

А тогда уже становится понятным: речь идет не о внутриполитических предпочтениях, а о серьезной угрозе государственным интересам самой же Грузии. В случае продолжения прежней политики благодушия инспирированный извне мятеж в Джавахетии превращается лишь в «вопрос времени». Пока еще у Тбилиси есть шансы избежать драматичных событий. Такие проблемы всегда легче предотвратить на ранних стадиях, чем «гасить» потом. Просто необходимо, чтобы здесь отдали приоритет собственным государственным интересам.

Нурани, политический обозреватель