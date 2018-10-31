К перевозке пассажиров по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) планируется приступить в третьем квартале 2019 года.

Об этом сообщили Trend в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Как сообщили в ЗАО, с этой целью в первом квартале 2019 года в Азербайджане будут доставлены новые вагоны швейцарской компании «Stadler».

«На первом этапе планируется доставка 10 новых вагонов, на втором этапе планируется доставка еще 10 вагонов. В создании вагонов использованы новейшие технологии», — отметили в АЖД.

Кроме того, как отметили в ЗАО, с начала сдачи в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, по этой дороге было перевезено порядка трех тысяч контейнеров.

«По этой дороге в основном перевозятся строительные материалы, электрическое оборудование, моющие средства, зерно, жмых и другие товары из Китая, Центральной Азии, России, Азербайджана в Турцию и в обратном направлении», — сообщили в АЖД.

В АЖД также отметили, что у расположенных вдоль маршрута стран, помимо Азербайджана, Грузии и Турции, имеются большие ожидания в отношении БТК. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс сыграет важную роль в увеличении транзитного потенциала этих стран.

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