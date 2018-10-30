Большой раскол между «Грузинской мечтой» и ее кандидатом в президенты — после краха, испытанного в выборах, Саломе Зурабишвили не делала официального заявления. Вчера она повернулась спиной к журналистам, пришедшим к ее жилому дому, и не ответила ни на один их вопрос, пишет «Грузия Онлайн».

Журналисты тщетно пытались добиться каких-либо комментариев от Зурабишвили — в ответ она пять раз подряд сказала, что «Скажет, когда соберется».

Неловкая ситуация возникла после того, как журналисты обнаружили Саломе Зурабишвили на улице перед воротами дома, когда она дожидалась, чтобы ей открыли. Стараясь не смотреть в камеру, Зурабишвили заявила журналистам, что «не назначала им встречу» и предложила прийти, «после того, когда она их вызовет».

Кандидат в президенты появилась вместе с бывшим сотрудником генеральной инспекции Министерства внутренних дел, Михаилом Кенчиашвили, покинувшим МВД две недели назад.

По информации источника «Курьера», Зурабишвили выделили охрану в силовом ведомстве для того, чтобы контролировать независимого кандидата в президенты.

Телекомпания «Рустави-2» не исключает, что отношения между Зурабишвили и правящей командой серьезно обострились. Еще позавчера Зурабишвили после завершения процедуры голосования публично поздравили с победой на выборах в первом туре спикер парламента Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Однако уже спустя несколько часов после оваций и цветов полномасштабное празднование победы в штабе было отменено и правящей партии пришлось признать неизбежность проведения второго тура голосования.

По информации СМИ, Саломе Зурабишвили рассердилась на заявление генерального секретаря «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, сказавшего, что главной ошибкой партии было то, что они поддержали Зурабишвили.

Выясняется, что со вчерашнего дня отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией напряглись, сегодня Зурабишвили не пришла ни в штаб, ни в офис партии.

Minval.az