Несколько десятков российских туристов отменили свои поездки в Сочи из-за паводка. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Директор компании «Национальный туроператор «АЛЕАН»» Оксана Булах рассказала о том, что некоторые путешественники не смогли добраться до Сочи в четверг, 25 октября, и отменили свои поездки. В связи с чрезвычайной ситуацией брони на заезды 26–27 октября туроператор отменяет без штрафов.

Также о проблемах с транспортом, возникших у туристов, объявил туроператор «Дельфин». По данным компании, примерно 50 россиянам не удалось добраться до Сочи и Абхазии на поезде, однако об отмене туров пока не сообщалось.

Вместе с тем начальник управления потребительского рынка и услуг Андрей Никончук сообщил «Интерфаксу», что вечером в Сочи прибудет паром с 50 тоннами продуктов. «Во избежание непредсказуемой ситуации, которую провоцируют горожане, закупая впрок большое количество продуктов, вечером в Сочи придет паром со свежим продовольствием», — заявил Никончук, отметив, что в продуктовых магазинах Сочи наблюдается «небольшой ажиотаж».

Он попросил горожан не беспокоиться о продуктовой безопасности. «Все магазины обеспечены продуктами питания, никаких проблем нет», — отметил Никончук.

Как сообщалось, 24 октября по территории Краснодарского края прошел циклон с обильными дождями, в ночь на 25 октября погодные условия ухудшились. На перегоне Греческий-Туапсе смыло насыпь протяженностью 200 метров, на станции Туапсе и перегоне Греческий-Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, на станции Водопадный зафиксирован сход селя.

В ночь на 25 октября также произошел размыв насыпи на примыкании к опоре моста на 91-м км федеральной трассы А147 Джубга — Сочи и обвал земляного полотна, что привело к разрушению около 200 кв. м. автодороги. С 25 октября на месте круглосуточно работает 36 дорожных рабочих и 49 единиц спецтехники.

На всей территории Сочи и Туапсинского района продолжает действовать штормовое предупреждение, а также режим ЧС.

Minval.az