Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон по-разному охарактеризовал отношения Америки с Арменией и Азербайджаном. В ходе визита в Баку он назвал Азербайджан стратегическим партнером США, но воздержался от такой же характеристики, говоря об отношениях с Арменией.

Армянский политолог Сурен Саркисян, комментируя визит Болтона в регион агентству Sputnik Армения, заметил, что впервые из уст высокопоставленного американского чиновника звучит подобная оценка отношений с Баку.

По его мнению, в стратегическом плане США считают Грузию важнейшим государством на Южном Кавказе, и между этими двумя странами довольно обширная повестка двусторонних отношений.

Вторым по важности в регионе Вашингтон считает Азербайджан, у которого богатые нефтяные и энергетические ресурсы. Кроме того, Баку оказывает существенную поддержку США в вопросе Афганистана.

Что касается Еревана, то, с точки зрения Саркисяна, решение Армении отправить контингент в Сирию привело к проблемам в армяно-американских отношениях, несмотря на заявления властей республики о гуманитарном характере новой миссии.

Minval.az