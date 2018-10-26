В грузинском Гори накануне поздно вечером, 25 октября, обнаружен труп 9-летней девочки, пропавшей в первой половине дня. Семья обратилась в полицию после того как Нана Бериашвили отправилась из дома на урок танцев, но в школу, которая находится неподалеку, так и не пришла. Днем родители распространили фотографию ребенка и объявление о розыске в соцсетях, передает «Новости-Грузия».

После поисков труп девочки нашли во дворе районного суда, расположенного на берегу реки Лиахви. Обнаружившие труп очевидцы рассказывают, что ноги ребенка были перевязаны металлической проволокой, а вокруг головы завязан пластиковый пакет. Семья предполагает, что девочка была задушена. Они также говорят, что на теле есть следы насилия.

Люди, которые обнаружили труп, также отмечают, что днем несколько раз осматривали двор суда, однако ничего там не обнаружили. Они подозревают, что ребенок был убит в другом месте, а с наступлением темноты тело подбросили в кустарник возле забора во двор суда.

В настоящее время члены семьи убитой девочки и группа местных жителей отказываются покидать прилегающую к суду территории, здесь же мобилизована полиция и скорая помощь, работают криминалисты. На месте находятся губернатор региона Шида Картли Георгий Ходжеванишвили, другие представители местных властей.

«Сотрудники полиции департамента Шида Картли обнаружили труп девочки на берегу реки Лиахвы. Расследование по данному факту ведет специальная группа под руководством первого замминистра внутренних дел Кахи Сабанадзе», — сказано в специальном заявлении МВД.

Minval.az