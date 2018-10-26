«В то время как исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян с трибуны парламента рассказывает об улучшенных армяно-российских отношениях, приехавшие в Россию на заработки армяне, так называемые «хопанчи», оказались в безысходной состоянии.

Они не только ощущают динамику армяно-российских отношений, но с точностью до наоборот.

Контроль над ними возрос в четыре раза, и отмечается много случаев, когда людям не позволили въезд в страну и отправили обратно.

Очередная группа, лишившись работы, которая ищет способов вновь вернуться в Россию, сообщила ереванской газете «Иравунк», что полиция РФ, мягко говоря, преследует приехавших на заработки в РФ армян: «Они ищут повод, чтобы депортировать».

А запрет на въезд в РФ имеет срок минимум 5 лет, то есть пять лет, человек и его семья лишены единственного средства к существованию»,- пишет газета.

Minval.az