И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян дал соответствующим структурам правительства распоряжение уточнить информацию о запланированном в Ереване ЛГБТ форуме. Об этом он сообщил, выступая в парламенте перед выборами на пост премьер-министра. Одиннадцатый Форум ЛГБТ-христиан Восточной Европы и Центральной Азии состоится в Ереване с 15-го по 18-е ноября 2018 года.

«Я дал распоряжение уточнить, что это за мероприятие, кто организует и с какой целью. Скажу, что лично для меня семья и ее армянская модель являются наивысшей ценностью, о чем я всегда говорил и буду повторять. И никакого сомнения в этом нет», -сказал Пашинян.

Далее он рассказал о случае, произошедшем во время его визита в Париж, где в гостинице ему подал кофе уроженец Армении.

«Когда я ему предложил вернуться в Армению, указав на изменения, произошедшие после революции, мой собеседник сказал, что еле сбежал из страны и теперь живет со своим другом, который из того же города. Я это говорю для того, чтобы мы представили ситуацию. Я считаю, что при обсуждении этой проблематики, помимо проявления нашего отношения, мы должны понять, является ли это действительно проблемой для нас. И если это проблема, то как надо к ней относится», -сказал Пашинян.

Minval.az