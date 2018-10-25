Курортные районы Краснодарского края России уходят под воду. В Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах размыты дороги, нарушено газоснабжение.
Под водой в общей сложности оказались около двух тысяч жилых домов, сообщает 25 октября «Блокнот».
Заложниками стихии оказались пассажиры 15 поездов, в том числе состава, который двигался из Петербурга в Адлер. В Туапсинском районе два человека погибли, двое пострадали и ещё один числится пропавшим без вести. Продолжается эвакуация людей из особо затопленных районов. О ремонте дорог и мостов пока не идет речи, так как уровень воды остается высоким, а циклон, как сообщают метеорологи, задержится над югом России еще на сутки.
По данным телеграм-канала Mash, Сочи отрезан от мира, а его улицы затоплены.
Ну а соцсети ежечасно пополняются новыми видео обстановки на Кубани, которую уже сложно назвать просто «непогодой». Туристы и местные жители снимают размытые мосты, смерчи и потоки грязной воды, которые буквально смывают всё на своём пути.
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Сочи остался без транспортного сообщения. Поезда всё ещё не ходят, задержаными до сих пор остаются несколько рейсов: №242 Адлер – Иркутск; №344 Адлер – Челябинск; №84 Адлер – Москва; №140 Адлер – Новосибирск; №680 Адлер – Владикавказ; №812 Адлер – Майкоп; №36 Адлер – Санкт-Петербург; №801 Краснодар – Адлер; №813 Майкоп – Адлер; №816 Роза Хутор – Краснодар. Плюс ко всему, разрушен участок федеральной трассы А146 «Джубга — Сочи». Альтернативных путей нет. #НовостиКрая #КраснодарскийКрай #Туапсе #Сочи #чп #происшествия #непогода #стихия #ржд #поезда #общественныйтранспорт #транспорт #krasnodar_transport
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🚨❗ДВИЖЕНИЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ ПРЕРВАНО, ВЛАСТИ ПРИЗЫВАЮТ АВТОМОБИЛИСТОВ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОЕЗДОК❗ ᅠᅠ ▪В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Сильные дожди и подтопления стали причиной прекращения движения на федеральной трассе. ᅠᅠ ▪В районе населенного пункта Макопсе поврежден мост – разрушено дорожное полотно, размыта одна из опор. К месту происшествия стянута техника, однако высокий уровень воды пока не позволяет начать восстановительные работы. Они начнутся как только спадет вода. Кроме этого, на федеральную трассу сошли сели в районе населенных пунктов Аше и Советквадже. Администрация года Сочи настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок: по расчетам специалистов полноценное восстановление движения по федеральной трассе через пострадавшие от удара стихии районы может занять до 2 суток. ᅠᅠ ▪Ударом стихии отрезало от прибрежной части населенные пункты Марьино и Наджиго, Калеж, Лыготх. В Марьино смыло временный проезд на краевой дороге, специалисты пока не могут приступить к восстановительным работам из-за высокого уровня воды. 300 метров дорожного полотна смыло на дороге в населенный пункт Наджиго. Подмыло мост, через который пролегает дорога к аулам Калеж и Лыготх. ᅠᅠ ▪За ночь в Лазаревском районе повалило порядка 30 деревьев. В Адлрском и Лазаревском районах есть локальные подтопления частных домовладений – с утра созданные районными администрациями комиссии начнут подворовые обходы для оценки ущерба. Локальные подтопления в Адлерском районе – на трассе перед магазином «Фара» и около ЖД вокзала. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➡Источник📰 Администрация города Сочи sochi.ru ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #приветсочи #сочи #адлер #новостисочи #крым #краснодар #кубань #анапа #геленджик #новороссийск #трасса #чп #чс #мчс #стихия #катаклизм #туапсе
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Не всегда в Сочи тепло и солнечно🌊🌧 🎥 @vladislav_noskov_ ・ #ПриветСочи
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Что же творится в Туапсе 😨 На видео тихая речка Паучок.Покупайте квартиру в доме напротив у тихой речки 😅 #туапсе #потопвтуапсе #my_krasnodargram