Книга вероятного президента Грузии может выйти Грузии же боком. Во всяком случае, так считает Давид Бакрадзе – кандидат от партии «Европейская Грузия». Он обвинил Саломе Зурабишвили в том, что ее мысли, положенные на бумагу, используются Москвой в противостоянии с Тбилиси в Гаагском суде. Как пишет «Эхо Кавказа», имеется в виду встречный иск России в связи с войной 2008 года. По словам Бакрадзе, мнение и видение независимого кандидата в президенты, получившего безоговорочную поддержку правящей партии, Москва использует для того, чтобы оправдать оккупацию территорий Грузии:

«В течение всей этой предвыборной кампании не раз была дискуссия, насколько опасными могут быть заявления Саломе Зурабишвили в связи с российской агрессией 2008 года. Сегодня я представляю вам новый факт, который подтверждает не только то, что эти заявления могут быть опасными для Грузии в будущем, но и то, как позицию и заявления Зурабишвили уже использует Российская Федерация, оккупант. Представляю вам документ, выписку из Международного суда. Как вы знаете, Грузия внесла иск против России в Международный Гаагский суд в связи с этнической чисткой и оккупацией, и на этот иск Россия подготовила ответный, встречный иск, где одним из аргументов приведены цитаты из книги Саломе Зурабишвили. Это уже произошло, и это свершившийся факт, который подтверждает, что оккупант использует это для того, чтобы оправдать в Гаагском суде оккупацию Грузии и этническую чистку грузин».

В документе, находящемся в открытом доступе на сайте Международного суда ООН, в частности, приведены следующие выдержки из книги Саломе Зурабишвили под названием «Трагедия Грузии 2003-2008»:

«В результате […] провокаций напряжение растет. Заседания Совета национальной безопасности следуют друг за другом. Министр обороны объясняет, как обеспечить безопасность нашего населения. Мы должны взять Цхинвали. Стратегия понятна: для того, чтобы занять высоты, требуется три часа, и мы возьмем под контроль высоты вокруг Цхинвали… Слово за Мишей [Саакашвили], он дает зеленый свет началу наступления. Но очень быстро терпит неудачу. Какими бы ни были его оправдания, [Грузия] заговорила языком оружия, потеряла людей и позиции, а на политической арене часть кредита [доверия]… После этих инцидентов административная граница закрывается, отношения между субъектами напряженные. И это напряжение никогда уже не спадет».

Цитата из книги, вышедшей 10 лет назад в Париже, вызвала еще большее напряжение в обществе, и так каждый день получающего новую порцию скандальных подробностей политической жизни страны. Сама Саломе Зурабишвили считает заявление своего визави из «Европейской Грузии» абсолютно «не европейской» отчаянной попыткой очернить ее образ в последние оставшиеся до голосования дни. При этом поставив знак равенства между выпадами в свой адрес и выпадами в адрес Грузии:

«До выборов осталась неделя, и было нужно встретиться с международными наблюдателями, которые следят за процессом выборов. Мы поговорили о том, какая проводится неевропейская кампания, как был использован язык ненависти, и рассмотрели все те вопросы, которые могут стать причиной противостояния в Грузии. Все щепетильные темы использованы в предвыборный период как будто против меня, на самом деле – против Грузии. Это нарушение принципов единства и равенства, которые мы привнесли в сегодняшний день».

Впрочем, по мнению некоторых наблюдателей, в сегодняшний день Саломе Зурабишвили привнесла головной боли для правящей партии. Нынешний глава МИД Давид Залкалиани был вынужден оправдываться за свою предшественницу. При этом главный грузинский дипломат постарался дипломатично увести разговор в другое русло:

«Я не читал книгу Саломе Зурабишвили. Понятия не имею, о чем идет речь. Одно я могу сказать четко, что позиция властей Грузии в связи с августовской войной четко изложена. Последние разъяснения Саломе Зурабишвили в связи с августовской войной находятся в полном соответствии с данной позицией. Власти Грузии делают все для того, чтобы наша позиция была в полном соответствии с Международным судом».

А вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили уточнила: окончательная позиция Саломе Зурабишвили по поводу российско-грузинской войны не выходила за рамки международных оценок.

«Я не владею информацией. Ею может располагать только Министерство юстиции как представитель страны. Было бы правильным, если бы о деталях говорило Министерство юстиции. Были сделаны различные заявления, однако окончательная позиция Саломе Зурабишвили не выходила за рамки международных оценок, которые существуют в связи с войной 2008 года. Конкретно: то, что представлено в плане доказательств и какое это может иметь влияние, на данный вопрос лучше ответит Минюст».

Минюст, впрочем, с ответом не торопится. Ведомство Теи Цулукиани предпочло не заметить заявление Давида Бакрадзе. Да и вообще в правящей партии уверены, что представители прежних властей не имеют морального права поднимать тему августовской войны ни по какому поводу. Так, к примеру, считает мэр Тбилиси Каха Каладзе, а председатель парламентского комитета по европейской интеграции Тамар Хулордава поспешила успокоить сограждан: грузинская сторона выиграет спор в Гаагском суде, так как у Тбилиси есть «твердые аргументы». И никакие цитаты не помешают торжеству правосудия. К слову, многие наблюдатели также считают, что никакие цитаты, даже использованные против Грузии Москвой, не помешают независимому кандидату от партии власти торжествовать на предстоящих 28 октября президентских выборах.

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