Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Украины. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно информации, данное решение принято в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ. В соответствии с текстом указа, правительству необходимо определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, а также определить сами меры.

Отмечается, что ограничения будут отменены, если Украина прекратит действие своих санкций в отношении россиян. Указ вступает в силу с момента подписания.

В конце августа Киев подготовил новый пакет антироссийских санкций. Поводом для расширения ограничительных меры послужил Крымский мост.

Minval.az