РПЦ потребует извинений от Константинопольского патриархата «за нанесение ущерба мировому православию и будущему православия в Украине». Об этом в понедельник, 22 октября, рассказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков, передает РИА Новости.

Волков отметил, что отношения с Константинополем могут наладиться. «Этот путь может очень быстро завершиться и измениться на путь диалога. В этом смысле это расстояние измеряется одним фактором: это осознание ошибочности своих действий и решений Константинопольским патриархатом его синодом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб и всему мировому православию, и будущему православия на украинской земле», — рассказал он.

Он также подчеркнул, что в Москве с радостью примут старания Константинополя «излечить те раны, которые уже нанесены мировому православию».

21 октября глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Иларион заявил о том, что Вселенский патриарх Варфоломей потерял свой статус духовного лидера православного мира и назвал его раскольником.

Конфликт между православными церквями разгорелся после решений Константинопольского патриархата по Украине. 11 октября Варфоломей сняланафему с глав непризнанных в мире Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). 19 октября РПЦ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом и призвала его к покаянию.

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