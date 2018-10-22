И.о. премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал журналистам, что между ним и президентом России Владимиром Путиным есть атмосфера взаимного доверия.

«Наши и мои личные отношения с нашими партнерами, я об этом уже говорил, очень прямые и искренние, без темных углов. Я очень рад, что в наших отношениях, в том числе, с президентом России Владимиром Путиным сформировалась атмосфера взаимного доверия», — сказал Пашинян.

По его словам, это не значит, что обо всем у них существует одинаковая позиция, и они во всем согласны.

«Это значит, что мы с пониманием подходим к мнению друг друга, и уверены, что искренни друг к другу», — сказал Пашинян.

Minval.az