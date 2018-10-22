Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон начинает двухдневный официальный визит в Россию, во время которого встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что Болтон прибывает в Москву на фоне сообщений о том, что Вашингтон намерен денонсировать Договор с РФ о ликвидации ядерных ракет среднего и меньшего радиуса действия.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что ожидает от Болтона «профессионального уточнения точного значения» позиции Трампа по договору 1987 года. Ранее Рябков заявил, что односторонний выход США из данного договора «будет очень опасным» и приведет к «военно-техническому ответу».

Кроме России, Болтон также посетит Азербайджан, Грузию и Армению.

Minval.az