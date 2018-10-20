И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян пояснил сделанное им ранее заявление об отсутствии в стране олигархии, сказав, что его неверно истолковали, передают «Новости-Армения».

«Сделанное мной заявление, что в Армении нет олигархии и олигархов было неправильно истолковано и стало поводом для политических спекуляций и комментариев, в которых искали преступный сговор», — сказал Пашинян.

Заявление об отсутствии олигархии в стране Пашинян сделал на открытии первой в стране фермы майнинга криптовалюты. Часть изданий истолковали его заявление как смягчение политики в отношении олигархов.

«Много лет в Армении слова «олигарх» и олигархия» были наиболее популярными. Однако само слово олигархия означает «власть меньшинства», а «олигарх» — представитель власти меньшинства. И говоря, что в Армении нет олигархии и олигархов, я имею в виду, что в Армении пала власть «меньшинства» и установлена власть большинства, то есть, всего народа», — сказал он.

Пашинян подчеркнул, что его слова означают, не то что лица, которые ранее назывались олигархами, прекратили свое существование, а то, что они утратили свой статус.

Minval.az