Преступника, осужденного за убийство несовершеннолетнего, выпустили на свободу из-за «нехватки свободных мест» в колонии в Луцке. Об этом сообщил замгенпрокурора Украины Евгений Енин в Facebook.

«Преступник, приговор в отношении которого вступил в законную силу, пожалуй, думал, что «решил все свои вопросы», спокойно разгуливая по улицам Луцка, а не по тюремным коридорам, потому что — вдумайтесь! — в учреждении исполнения наказаний для него «не хватило» свободного места!» — написал Енин.

По словам чиновника, родственники погибшего встретили мужчину прямо на улице, после чего обратились за разъяснениями в полицию, где им и рассказали о причинах нахождения осужденного на свободе.

После вмешательства прокуратуры преступнику «подыскали место» — мужчину этапировали в Торецкую исправительную колонию в Херсонской области.

Minval.az