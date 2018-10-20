Представитель венгерского правительства Арпад Янош Потапи заявил о том, что в 2019 году Венгрия удвоит финансовую помощь для венгерского меньшинства в Закарпатской области, и выделит на эти нужды 300 миллионов гривен, сообщает Радио Свобода.

«Эти средства адресованы 23-24 тысячам человек в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной сфере венгерского меньшинства в виде доплат к годовому заработку», — отметил Арпад Янош Потапи.

В свою очередь представитель венгерского меньшинства Закарпатья Левенте Мадьяр сообщил о том, что за последние два года целевая помощь на экономическое развитие венгерской общины достигла 1,7 миллиардов гривен.

«Если существует государство и народ, которые заинтересованы в сильной Украине, это — Венгрия и венгерский народ. Ведь чем она сильнее, богаче и сувереннее, тем лучше для Венгрии и закарпатских венгров», — заявил Левенте Мадьяр.

Он подчеркнул, что Будапешт желает Киеву успешно преодолеть трудности, справиться с вызовами, и в этом Венгрия готова помочь Украине.

«В то же время Венгрия только имеет просьбу к Украине обеспечить для венгерского нацменьшинства мирные условия жизни и соблюдения прав», — сказал Мадьяр.

Minval.az