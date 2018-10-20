Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, выступая в пятницу на встрече с жителями армянского города Капан, прокомментировал нападки в адрес его правительства.

«Относительно деятельности нашего правительства с первого дня звучали пессимистические прогнозы. Потом стали бить тревогу, что армяно-российские отношения рушатся. Когда увидели, что армяно-российские отношения лучше, чем когда-либо, то начали говорить и обвинять меня в том, что я продался России. Стали еще говорить, что раз уж я продался России, то настал конец отношениям с Западом», — сказал Никол Пашинян.

По его словам, после проведенного в Ереване саммита Франкофонии отдельные группы общества вновь заговорили о прозападном векторе внешней политике в ущерб российским интересам.

Minval.az