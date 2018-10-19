Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что не намерен участвовать в дебатах с оппозиционером Алексеем Навальным, так как приглашал его на спортивный поединок. Золотов рассказал, что пока не видел ответ оппозиционера после вызова на дуэль. При этом он заявил, что готов ответить на вопросы политика, сообщает ТАСС.

«Дебаты? Я его на другое приглашал», — сказал Золотов, отвечая на вопрос журналистов, примет ли он приглашение Навального подебатировать на федеральном телеканале. «Поэтому мы с ним не сходимся», — добавил глава Росгвардии.

«Но на вопрос его я отвечу, — продолжил Золотов. — Потом решим (в каком формате)».

На дуэль же. Я четко помню. Там было слова «дуэль». https://t.co/SqccPuj2mj — Alexey Navalny (@navalny) 19 октября 2018 г.

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