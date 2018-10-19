Республиканская партия Армении на заседании исполнительного органа обсудила вопросы предстоящих досрочных парламентских выборов в стране. Об этом на своей странице в Facebook написал зампред РПА, депутат Национального Собрания Армении Армен Ашотян.

Он отметил, что заседание, которое состоялось поздно вечером 18 октября, вел председатель партии, экс-президент страны Серж Саргсян.

Ашотян добавил, что на заседании обсуждались вопросы, связанные с политической ситуацией в Армении, проектом поправок к Избирательному кодексу, а также внеочередными парламентскими выборами.

Предыдущее заседание исполнительного органа РПА под руководством Саргсяна состоялось 5 октября.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 октября подал в отставку с поста премьер-министра для проведения внеочередных парламентских выборов, которые ожидаются в республике в начале декабря.

Minval.az