Родителей студента Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в керченском техникуме, оштрафуют на 500 рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщают «Известия».

По словам собеседника издания, на родителей оформлен протокол о соответствующем административном правонарушении, но его вручат им только после похорон сына, который покончил с собой.

Близкий к следствию источник сообщал, что Росляков-старший охарактеризовал сына как воспитанного и неагрессивного, но довольно замкнутого человека. С ребенком мужчина почти не общался и в последние годы не жил вместе с ним.

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