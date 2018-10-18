Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал поставить в своей приемной изображающую его куклу, чтобы коллеги могли вымещать на ней негативные эмоции. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 18 октября.

«Врачи говорят, если мы не дадим возможность гневу выйти наружу, будут расстреливать на улицах, в школах и так далее. В Японии [в офисах ставят] чучело начальника. Мое чучело поставьте. В приемной моей поставьте, а я буду следить, кто будет бить по морде чучело мое», — сказал политик.

Такое заявление парламентарий сделал после ЧП в Керченском технологическом техникуме, где накануне 18-летний студент взорвал несколько бомб и расстрелял учеников и преподавателей.

Minval.az