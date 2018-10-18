По данным Фонда в области населения ООН (ЮНФПА), численность постоянного населения Армении в первом полугодии текущего год сократилось, составив 2 млн 969 тыс. 800 человек, что меньше на 10 тысяч по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года.

«В первом полугодии этого года в Армении родились 16 тыс. 189 младенцев. Между тем, показатель рождаемости в первом полугодии 2017 года составил 17 тыс. 170 человек. В Армении зафиксирован самый низкий уровень рождаемости по сравнению со странами региона», — цитирует главу армянского представительства Фонда в области населения ООН Цовинар Арутюнян «Арменпресс».

По ее словам, основной причиной сокращения населения в Армении остается высокий уровень миграции.

Minval.az